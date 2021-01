Don Winslow: six histoires courtes pour le plaisir

L’auteur de « La Griffe du Chien » et « Cartel » abandonne pour un temps les romans-fleuves et s’essaie avec bonheur à la forme courte.

Avec sa trilogie regroupant La Griffe du Chien (2007), Cartel (2015) et La Frontière (2019), Don Winslow a livré en treize ans une incroyable saga sur les cartels de la drogue opérant entre le Mexique et les États-Unis. En voyant arriver Le prix de la vengeance, on se dit qu’il a voulu souffler un peu en passant à autre chose. Plutôt qu’un seul long récit, il livre ici six « novellas » faisant chaque fois intervenir des héros différents.

On aborde donc l’ouvrage avec décontraction, comme un délassement bien loin des tragédies de sa trilogie. Erreur ! La première « novellas » qui donne son titre au bouquin est d’une noirceur à toute épreuve. On y découvre deux frères, tous deux policiers à la Nouvelle-Orléans. Une histoire de famille puisque leur père fut lui-même policier et que leur mère est opératrice d’appels d’urgence. C’est ainsi qu’elle va suivre, à distance mais en direct, les interventions de ses rejetons…