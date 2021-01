L’année qui vient de s’achever a été marquée par des événements climatiques lourds de conséquences humaines et économiques. Et 2021 ne promet guère mieux.

Comme en France, l’année 2020 aura été la plus chaude jamais enregistrée en Belgique. Selon l’Institut royal météorologique, la température moyenne relevée à Uccle en 2020 atteint 12,2ºC (contre une normale de 10,6ºC entre 1981 et 2000). C’est un nouveau record absolu depuis 1833 et « pour la première fois, indique l’IRM dans son bilan climatologique annuel, la température moyenne annuelle dépasse 12ºC ».