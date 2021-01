JO 2020: Tokyo «la ville la mieux préparée de tous les temps», selon Thomas Bach

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach a fait l’éloge de Tokyo et exprimé son espoir de « Jeux inoubliables » en 2021, vendredi lors de son discours de Nouvel An. « Tokyo est toujours la ville olympique la mieux préparée de tous les temps ». Le patron de l’olympisme mondial a mis en exergue leur grand engagement et forte détermination. Les JO étaient programmés du 24 juillet au 9 août 2020 ont été reportés d’un an en raison de la pandémie de Covid-19. Ils doivent désormais se dérouler du 23 juillet au 8 août 2021.

Thomas Bach a déclaré qu’il était conforme à la nature de la détermination du CIO « d’organiser ces Jeux de manière sûre pour tous les participants et que ces Jeux Olympiques soient en adéquation avec le monde post-coronavirus. Nous allons tous vivre des Jeux inoubliables », a prédit l’ancien champion olympique d’escrime.