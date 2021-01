Coronavirus: Jürgen Klopp ne veut pas voir la Premier League s’arrêter malgré l’augmentation des cas au Royaume-Uni

Alors que le nombre de contaminations au coronavirus ne cesse d’augmenter, et que plusieurs matches ont dû être reportés en Premier League ces derniers jours, Jürgen Klopp a fait part de son souhait de voir la compétition continuer, malgré les rumeurs d’une suspension de deux semaines. « Je ne suis pas médecin, mais je pense que nous devons faire de notre mieux pour que la compétition continue, je pense que cela fonctionne bien. Nous savions qu’il y aurait une deuxième vague cet hiver et en plus de cela, nous avons eu le défi de Noël, où il était plus difficile pour les gens de s’isoler. Il est donc compréhensible que les chiffres augmentent. Je pense que la compétition peut continuer et je pense que c’est aussi important parce que les gens veulent la regarder. Et nous sommes isolés contrairement au reste de la société. Je pense que nous pouvons continuer mais je respecte les spécialistes et toutes les décisions qui seront prises dans les prochaines semaines », a expliqué le coach de Liverpool.