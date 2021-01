Fabian Lurquin avant le Dakar: «Encore plus compliqué cette année»

Il habite Alleur. Pas mal pour un copilote. Quarante-cinq ans et une expérience en rallye-raid née à l’ombre de son père Jean-Marie, l’une des références de la discipline au sein de la redoutable équipe de Jean-Louis Schlesser au début des années 2000. Cela fait longtemps que l’ancien pilote d’avion vole de ses propres ailes dans le monde très fermé du rallye-raid. L’an dernier, Fabian Lurquin et Mathieu Serradori ont impressionné la communauté du Dakar en imposant leur Buggy privé dans une étape et en terminant au 8e rang du classement général. Un caillou dans la chaussure des pilotes d’usine.

Road-book transmis au tout dernier moment

Pour son 10e Dakar, le Liégeois espère terminer dans le top 5.

« Je suis bien conscient que la tâche sera compliquée », analyse le Liégeois.