Appelez-le désormais Sir Lewis: Hamilton a été fait Chevalier de l’Empire britannique

Au terme d’une saison tonitruante où il a écrasé ses rivaux, Lewis Hamilton a reçu une récompense de plus. Le voici anobli par la Reine d’Angleterre. Ce qui vaut au tout récent chevalier, par ailleurs vainqueur de 95 Grands Prix, autant d’applaudissements que d’injures.

Souvent critiquée pour son incapacité à comprendre son peuple, la couronne britannique a joliment redressé la barre depuis quelques années en prenant soin d’attribuer à ses représentants les plus fameux un titre honorifique. Pourquoi pas ? Chez nous, Annie Cordy et Eddy Merckx ont bénéficié des mêmes privilèges et personne n’a crié au scandale.

Remarquez, cet exercice de communication n’est pas le privilège des royautés. Dans la très hexagonale république juste à côté de chez nous, ce ne sont pas des titres de noblesse qui sont distribués (ce serait fâcheux au pays de la révolution) mas la Légion d’honneur. Et les présidents français ne se privent pas d’épingler la médaille sur le torse d’une multitude de personnes plus ou moins connues du grand public.

Au pays du Brexit, Lewis Hamilton qui compte quand même sept couronnes mondiales, vient d’être anobli par la Reine d’Angleterre (une seule couronne et nationale). Le voici chevalier.