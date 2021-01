Bram Nuytinck: «Grâce à Anderlecht, j’ai réalisé mes rêves»

Fin août 2012. Anderlecht vient de se qualifier pour les poules de la Ligue des champions au détriment de Limassol et annonce le transfert du défenseur Bram Nuytinck, en provenance de Nimègue, pour quelque 3,2 millions d’euros. À l’époque, alors que Niklas Moisander avait refusé les avances d’Herman Van Holsbeeck pour rejoindre l’Ajax, il devient le défenseur le plus cher de l’histoire du RSCA. Cinq saisons et trois titres de champion de Belgique plus tard, Nuytinck rejoindra l’Udinese, avec qui il a déjà disputé plus de 80 matches en Série A. Retrouvailles, à l’occasion des fêtes, avec le sympathique Néerlandais qui voit beaucoup plus loin que son nombril de footballeur professionnel.

Bram Nuytinck, depuis votre départ d’Anderlecht en 2017, on vous avait un peu perdu de vue. Pourtant, vous avez fait votre trou à l’Udinese, dans l’un des championnats les plus exigeants…