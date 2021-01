Lockdown party avec 2.500 personnes en France: plus de 200 PV déjà dressés

Les contrôles gendarmerie aux abords du site se poursuivent. Verbalisation systématique de toutes les personnes quittant les lieux, plus de 200 PV déjà relevés », indiquait vendredi la gendarmerie française sur son compte Twitter, alors que la fête sauvage se poursuivait aux abords de Rennes vendredi soir. Quelque 2.500 personnes, venues de toute la France et même de l’étranger, dont de Belgique, se sont donné rendez-vous pour fêter le Nouvel an lors d’une fête sauvage que n’ont pu empêcher les autorités.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a convoqué vendredi soir à Beauvau une réunion sur la rave, selon son entourage. Vers 20H30, sur place, la fête continuait au son de la musique techno, tandis que des gendarmes, postés aux ronds-points environnants, empêchaient de nouveaux participants de se rendre à la rave, a constaté un photographe de l’AFP présent sur les lieux.