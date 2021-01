On espère évidemment toutes et tous tourner la page du covid et de ses conséquences, c’est le vœu principal de la planète entière.

Peu de gens, sans doute, ont dit adieu à 2020 en regrettant cette année si particulière, si compliquée, si destructrice. On espère évidemment toutes et tous tourner la page du covid et de ses conséquences, c’est le vœu principal de la planète entière. Mais le virus ne connaît pas le calendrier et ne disparaîtra pas avec la galette des rois. Pas plus qu’avec le réveillon. Il impactera nos vies et notre économie encore de nombreux mois sans doute.