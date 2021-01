Météo: un temps plutôt sec mais froid pour le premier week-end de l’année

La météo sera calme et assez froide samedi, avec la possibilité de quelques éclaircies surtout sur l’ouest et en Ardenne, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera généralement sec. Les maxima seront compris entre -1 degré en haute Ardenne, 3 degrés dans le centre et 6 degrés à la côte.

La journée de samedi débutera avec un risque de brouillard ou de brouillard givrant, surtout sur l’est du pays. Quelques averses temporairement hivernales seront possibles en basse et moyenne Belgique. En cours de journée, les nuages pourront se faire abondants. Les éclaircies seront toutefois plus importantes en Ardenne et sur l’ouest. Le temps restera généralement sec, sauf sur l’ouest où le risque d’averses se maintient. Le vent deviendra faible et variable.