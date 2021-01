Serie A: janvier intense pour une Juventus en sursis

La Juventus Turin, championne d’Italie en sursis après les débuts mitigés d’Andrea Pirlo, relance sa quête d’un dixième titre consécutif dimanche face à l’Udinese, en prélude à un mois de janvier intense et décisif pour les ambitions des Bianconeri.

Après la mini-trêve de Noël, la Juventus joue gros dès les premières semaines de 2021. Après l’Udinese, dimanche en clôture de la 15e journée de Serie A, Cristiano Ronaldo and co vont en effet rencontrer coup sur coup trois des quatre premiers du classement : le leader, l’AC Milan, à San Siro, Sassuolo (4e) à Turin puis l’Inter Milan (2e) de nouveau à San Siro !

Un sacré programme pour cette Juve remaniée par Andrea Pirlo, entraîneur novice dont les premiers mois ont alterné le bon (1re place du groupe en Ligue des champions, avec une démonstration à Barcelone) et le moins bon (déjà six nuls en championnat et une défaite à domicile 3-0 juste avant Noël contre la Fiorentina).