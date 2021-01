La Flandre disposera de sa propre agence de la justice

La ministre flamande de la Justice Zuhal Demir (N-VA) compte créer une agence flamande de la justice, écrit le Nieuwsblad samedi. «Nous devons nous préparer à ce que la Flandre dispose de plus de compétences après 2024», justifie-t-elle.

Malgré les économies réalisées par le gouvernement flamand, la ministre recrutera 128 nouveaux fonctionnaires dans les prochains mois. La nouvelle agence comptera un millier d’employés au total et rassemblera des services déjà actifs dans le domaine et répartis entre différents ministères existants. Zuhal Demir espère ainsi améliorer l’efficacité de la justice et souhaite notamment mieux soutenir les victimes de violence intrafamiliale.