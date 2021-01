Coronavirus: les contrôles renforcés pour les retours de l’étranger

Celui qui tente « d’échapper » aux tests et à la quarantaine au retour de l’étranger risque une amende de 250 euros.

Les règles de retour de voyage changent ce 2 janvier, tel que cela a été décidé lors du Comité de concertation du 30 décembre.

Désormais, toute personne qui a passé plus de 48 heures hors des frontières de la Belgique dans une zone classée rouge devra passer un test le jour de son retour au pays. Une mesure qui entre en vigueur ce samedi 2 janvier. En plus du SMS invitant à se mettre en quarantaine et du deuxième qui fournit un code permettant de prendre un rendez-vous pour se faire tester au septième jour, les voyageurs doivent désormais recevoir un troisième SMS avec un autre code pour se faire tester le jour de leur retour.