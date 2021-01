Dakar 2021: Sébastien Loeb, un revenant parti pour surprendre

« Le Dakar, c’est avant tout des émotions fortes et des souvenirs qui restent, auxquels on pense quand on est à la maison et qui donnent envie de repartir », explique posément celui qui détient neuf titres de champion du monde des rallyes, quand on lui demande pourquoi il revient pour un cinquième Dakar après ses précédentes expériences de 2016 à 2019.

« Et puis l’idée de participer à un projet dès sa naissance, avec les Britanniques de la structure Prodrive, que je connaissais, m’a plu. Je me suis dit +Pourquoi pas ?+ », ajoute le natif de Haguenau.

C’est vrai qu’elle est spectaculaire cette auto, dénommée « Hunter », avec sa silhouette de buggy bodybuildé et sa couleur rouge vif qui promet d’être bien visible au milieu des sables saoudiens.