Météo: une soirée glissante sur les routes

Le ciel sera partiellement ou très nuageux samedi après-midi et le temps sera pratiquement sec, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses sont attendues sur l’ouest et les maxima ne dépasseront pas -1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer. Cette nuit, il fera généralement sec avec des nuages bas et un risque de brouillard (givrant). Les minima oscilleront entre +1 et -6 degrés.

L’IRM a dès lors émis un avertissement, de couleur jaune, contre des conditions glissantes et une mauvaise visibilité sur les routes entre 20h00 et la mi-journée de dimanche. Même si de rares précipitations hivernales sont possibles localement, il faudra ainsi se méfier de la formation de plaques de givre et de glace.

Dimanche à l’aube, du brouillard sera en outre encore présent par endroits et l’IRM prévoit encore de mauvaises visibilités en Hautes Fagnes dans le courant de la matinée.