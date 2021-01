Dakar: Nasser Al-Attiyah remporte le prologue et s’élancera en tête dimanche

Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) a remporté le prologue de la 43e édition du rallye-raid Dakar 2021, en catégories autos, samedi à Djeddah en Arabie saoudite, ex eaquo avec le surprenant Brian Baragwanah (Century). Le Qatari et le Sud-Africain ont réalisé le même temps de 5:48 au terme des 11 kilomètres. Le pilote local Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) a pris la 3e place à 8 secondes. Jakub Przygonski (Toyota Hilux) a fini 4e à 12 secondes. Bernhard Ten Brinke et Tom Colsoul (Toyota Hilux) se sont classés 5e à 14 secondes. Les écarts ne sont pas pris en compte au classement général. Le prologue servait uniquement a établir l’ordre de départ de la première étape dimanche.

Nasser Al-Attiyah et avec lui Toyota Gazoo Racing et le Belgian Overdrive Racing ont immédiatement frappé. Dans quatre places du le Top 5 on retrouve une Toyota officielle, celle d’Al-Attiyah, et trois Toyota privées de Overdrive Racing.