Premier League: Crystal Palace dispose facilement de Sheffield United, Benteke sort sur blessure (2-0, vidéos)

Les matches se suivent et se ressemblent pour Sheffield United qui s’est à nouveau incliné, face à Crystal Palace, ce samedi en Premier League (2-0). Passeur pour l’ouverture du score de Schlupp en tout début de match, Christian Benteke s’est vu retirer son assist, non comptabilisé car sa passe a été déviée par un défenseur adverse, avant d’arriver dans les pieds de son coéquipier. Le Belge a ensuite dû quitter ses coéquipiers suite à une blessure en tout début de deuxième période.

Juste avant la mi-temps, Eze a doublé la marque pour les Eagles, en inscrivant un splendide but après une course de 70 mètres. Michy Batshuayi était lui sur le banc et n’est pas monté au jeu.

Au classement, Crystal Palace remonte à la 12e place après cette victoire, tandis que Sheffield reste lanterne rouge avec seulement deux petits points pris en 17 rencontres.