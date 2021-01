Match nul dans le derby andalou entre le Betis et le FC Séville ce samedi, à l’occasion de la 17e journée de Liga (1-1). Suso a ouvert le score en tout début de deuxième période pour le FC Séville, avant que Canales n’égalise sur penalty trois minutes plus tard. Le Betis a ensuite bénéficié d’un deuxième penalty à la 75e minute, manqué par Fekir. Le score en est resté là, et les deux équipes se sont donc quittées dos à dos.