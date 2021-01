Ronald Koeman (FC Barcelone) rassure au sujet de Lionel Messi: «Il va bien et est heureux»

Le sextuple Ballon d’Or est dans sa dernière année de contrat en Catalogne, et n’a toujours pas prolongé.

Officiellement libre de s’engager dans le club de son choix pour la saison prochaine depuis le 1er janvier, étant donné que son contrat au FC Barcelone expire en fin de saison, Lionel Messi est au centre de l’attention médiatique. Interrogé une fois de plus à son sujet, son entraîneur Ronald Koeman a tenu à rassurer tout le monde : « Il a déjà dit qu’il ne voulait pas prendre de décision maintenant et qu’il fallait respecter cela. Comme toute personne qui arrive à la fin de son contrat, il est libre de choisir et de décider quand il le souhaite. C’est un joueur qui montrera toujours qu’il veut faire de son mieux pour l’équipe. Je ne vois aucun problème. Nous ne pouvons pas être nerveux ou inquiets ».

Le coach néerlandais a ensuite ajouté que l’Argentin était rétabli de sa petite blessure : « Il va bien, sans gêne à la cheville. Il s’est entraîné les 30 et 31 décembre. J’ai vu qu’il était heureux et prêt à jouer »