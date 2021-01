Jérémy Doku et Charles De Ketelaere font partie des 50 pépites à suivre en 2021 selon l’UEFA

Jérémy Doku (Rennes) et Charles De Ketelaere (FC Bruges) font tous les deux parties de la liste des 50 jeunes à suivre en 2021, selon l’UEFA. L’instance du football européen a publié ce samedi sur son site internet 50 noms de joueurs de maximum 21 ans qui pourraient marquer l’année 2021.

Jérémy Doku y est décrit comme « le nouvel Eden Hazard », et Charles De Ketelaere comme « le joueur clé du Club qui a failli déjouer les pronostics dans son groupe d’UEFA Champions League ». Mis à part les deux Belges, on peut également y retrouver les jeunes de Dortmund, Youssoufa Moukoko et Jude Bellingham, ou encore Pedri (FC Barcelone) et Curtis Jones (Liverpool).

Retrouvez ici la liste complète des 50 jeunes joueurs à suivre en 2021.