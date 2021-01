Adnan Custovic sur le maintien de Mouscron: «Une lutte qui sera serrée jusqu’au bout»

À peine le passage à la nouvelle année acté, voilà que les Mouscronnois reprennent du service ce dimanche à l’entraînement. Ils ne pourront pas rater leur retour à la compétition samedi prochain, à Zulte Waregem, qui s’est donné de l’air avec son succès acquis à Eupen. Dans le bas de tableau, les six derniers se tiennent en quatre points à peine. « En début de saison, on croyait tous à un duel entre Waasland-Beveren et Mouscron. Finalement, toutes les équipes prennent des points, notamment Mouscron après le départ de Fernando Da Cruz. Mais l’Excel n’est pas encore assez constant », observe Adnan Custovic, passé par le Canonnier comme joueur entre 2005 et 2008, avant d’y refaire un saut en 2012.