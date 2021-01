Bart De Wever se filme sans pantalon, Georges-Louis Bouchez ne peut s’empêcher de le railler

La radio est de plus en plus souvent filmée et Bart De Wever l’a constaté à ses dépens. Le bourgmestre d’Anvers donnait une interview à Radio 2 en marge de la nouvelle année et intervenait depuis son domicile. Le président de la N-VA se filmait pour cette première intervention de l’année en radio. Et visiblement, il était très détendu : les journalistes de Radio 2 ont relevé un détail plutôt gênant. Grâce à un miroir placé dans la pièce, on pouvait apercevoir que Bart De Wever répondait aux questions alors qu’il était en slip.