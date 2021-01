Les premières images du nouvel album d’Astérix

Par Bélénos, le 39e album d’Astérix sera en librairie le 21 octobre. La sortie mondiale s’accompagnera d’une grande exposition « Astérix l’Européen » et de la première série animée d’Idéfix.

entretien

Tenu secret, le titre du nouvel album d’Astérix, dont Le Soir a reçu en exclusivité pour la Belgique la planche de lancement, sera une surprise de César. C’est le premier album publié depuis la disparition d’Albert Uderzo, le 24 mars dernier.

S’il ne dessinait plus les personnages depuis 2011, Uderzo avait créé les irréductibles Gaulois en 1959, en compagnie du scénariste René Goscinny. Il continuait, depuis, de souffler les ingrédients de sa potion magique aux repreneurs de la série, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. Le duo signera déjà cette année sa cinquième aventure d’Astérix et Obélix. Céleste Surugue, le Directeur général des Editions Albert René, nous éclaire sur les enjeux particuliers de ce nouvel album.