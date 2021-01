NBA: Philadelphie plane, Cleveland cavale et les Rockets se réveillent (vidéos)

Gare aux joueurs de Doc Rivers ! Philadelphie a signé samedi soir sur son parquet une troisième victoire de rang, sa cinquième en six matches depuis le début de la saison.

La victime : les Charlotte Hornets, battus 127-112 malgré 35 points de leur meneur Terry Rozier.

« Philly », triple champion NBA (1967 et 1983, et 1955 sous le nom de Syracuse Nationals), a pu compter sur six joueurs au-dessus des 10 points : Tobias Harris en a notamment inscrit 24 et Seth Curry 21.

L’Australien Ben Simmons a quant à lui réalisé un triple-double, avec 15 points, 12 rebonds et 11 passes.