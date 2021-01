Romelu Lukaku déjà décisif en 2021: le Diable rouge s’offre un bel assist face à Crotone (vidéo)

L’Inter Milan recevait ce dimanche 3 janvier Crotone dans le cadre de la 15e journée de Serie A. L’occasion de voir Romelu Lukaku en action pour la première fois en 2021, et il s’est déjà montré décisif.

Menés au score dès la 12e minute de jeu, les Milanais n’ont pas tardé à réagir grâce à leur duo de choc Lukaku – Lautaro. Le Diable rouge n’était cette fois pas à la finition de l’action, mais a parfaitement servi son coéquipier argentin qui n’a pas tergiversé pour aller rétablir l’égalité.

Lukaku poursuit son incroyable saison avec l’Inter avec la manière, comptant 15 buts et 3 passes décisives en 18 rencontres, toutes compétitions confondues. en Serie A, l’attaquant belge est impliqué dans 14 buts (11 goals et 3 assists) : plus que n’importe quel autre joueur du championnat italien à l’heure actuelle.