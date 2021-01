Tom Colsoul et Bernhard Ten Brinke avaient imaginé un début de Dakar différent.

Un 19e chrono du jour à 23 minutes et 15 secondes de Carlos Sainz, le vainqueur de l’étape, trois pneus à plat et une grosse gueule de bois. Tel est le bilan de Bernhard Ten Brinke et Tom Colsoul (Toyota Hilux) au terme des 277 km de la première étape du Dakar 2021 qui les a conduits de Djeddah à Bisha, en Arabie saoudite.