Division 1 de basket: Anvers s’impose sur le fil à Malines (74-77)

Ce sont pourtant les locaux qui prenaient le meilleur départ, dans le sillage d’un très bon Marvin Clark (25 points, 7 rebonds, 2 passes et 3 interceptions), pour mener à la fin du premier quart-temps (25-22). Les Anversois se montraient ensuite beaucoup plus agressifs dans leur attaque du cercle, à l’image de Vincent Kesteloot (15 points et 7 rebonds), pour provoquer de nombreuses fautes et reprendre confiance sur la ligne des lancers francs (40-45 à la pause).

Au retour des vestiaires, la domination anversoise se concrétisait au marquoir, qui voyait les visiteurs prendre le large (44-54 et 55-66). Dos au mur, Malines réagissait en infligeant un 11-0 aux joueurs de Christophe Beghin, le coach des Giants d’Anvers, pour recoller au marquoir (66-66) à quelques minutes de la fin. Une fin de match qui voyait les artilleurs se répondre du tac-au-tac.