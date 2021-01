Quel futur pour… le futur de la Culture?

Après « deux cents jours de silence » (baseline d’une prochaine campagne des employeurs de la scène), comment relancer concrètement la Culture en 2021, en particulier l’un de ses secteurs les plus fragiles, les arts de la scène ? On se rappellera qu’en juin, dans l’urgence d’un déconfinement qu’on pensait définitif, la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) avait constitué ex nihilo un groupe de réflexion (dit des « 40 » ou « 52 ») chargé de réfléchir au pas de course au « futur de la Culture ». Un rapport un rien hermétique avait été rendu en juillet, constituant la base de décisions budgétaires et d’appels à projet concrets entérinés dans le cadre de l’aide d’urgence à la Culture.