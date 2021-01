Après la grande opération test (et de com’) du 28 décembre dans trois maisons de repos, place dès ce mardi 5 janvier au lancement officiel de la campagne de vaccination de masse contre le coronavirus en Belgique. En Wallonie, on décongèlera progressivement 11.500 doses du vaccin Pfizer à partir de ce lundi et on commencera à piquer mardi, comme prévu. Cela représente un taux d’acceptation de 83 % de la part des résidents, bien au-dessus de l’objectif de 70 % fixé par les autorités sanitaires.