Soldes: les commerces bradent les prix pour survivre

Le covid a dérouté le commerce et les consommateurs durant la folle et peu regrettée année passée. La pandémie va poursuivre son œuvre déstructurante en cet an neuf, tout d’abord en chamboulant les soldes d’hiver qui démarrent exceptionnellement ce lundi matin. La période d’autorisation de ventes à perte aurait dû débuter le premier samedi du mois. Mais le gouvernement fédéral a préféré la reporter de deux jours pour éviter des effets de foule incompatibles avec la lutte contre l’épidémie de SARS-Cov-2.