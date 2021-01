Romelu Lukaku aussi rapide que Cristiano Ronaldo

La mini-trêve hivernale allait-elle couper l’élan de l’Inter Milan et de Romelu Lukaku ? À en juger par la démonstration offerte face à Crotone, il n’en est rien. L’Inter est devenue la première équipe depuis la Fiorentina en… 1959 à inscrire six goals pour son premier rendez-vous de l’année civile en Serie A. Le Diable rouge ne pouvait que participer activement à une fête de cette ampleur : un but et un assist (pour Lautaro Martinez, auteur de son premier triplé dans le championnat italien). Un but anecdotique (celui du 4-2 lors de ce succès 6-2) ? Pas pour le principal intéressé !