Pochettino nouveau coach au PSG: encore un entraîneur qui revient à ses premières amours

Les dirigeants engagent de plus en plus souvent un coach qui a joué dans leur club. Le PSG a ainsi « rappelé » Mauricio Pochettino.

Exit Thomas Tuchel qui n’était donc pas l’homme de la situation au PSG. Mais qui peut bien l’être ? Les Zinedine Zidane, Jürgen Klopp ou Pep Guardiola semblent indéboulonnables de leur équipe actuelle. Et pourquoi la quitter pour un club avec lequel ils n’ont aucune attache ? Si ce n’est, bien évidemment, l’attrait financier et la possibilité d’avoir quelques-uns des meilleurs joueurs du monde sous ses ordres ; ce qui est pas mal convenons-en. Sauf que ces arguments, ils les font valoir, que ce soit au Real Madrid, à Liverpool ou Manchester City. Alors, le PSG s’est tourné vers un entraîneur libre -ce qui lui permet de ne pas débourser d’indemnités pour le débaucher –, dont la cote reste élevée malgré un palmarès vierge et une année sans coacher depuis son limogeage de Tottenham et, surtout, qui connaît bien le club : Mauricio Pochettino. En effet, l’Argentin de 48 ans, ancien défenseur, a porté les couleurs parisiennes entre 2001 et 2003, étant même capitaine.