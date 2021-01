Brexit: l’Irlande du Nord entre lassitude et soulagement

Epuisés par les interminables revirements dans les négociations et les multiples changements de dates, les Nord-Irlandais s’adaptent et demandent leurs passeports irlandais pour continuer à avoir accès à l’Union européenne.

Le jour du Brexit a eu un goût amer pour l’Irlande du Nord qui avait voté à 55,8 % contre la sortie de l’Union européenne. Si l’exécutif a bien accueilli la nouvelle d’un accord, les députés ont refusé de le voter – « par principe ». Une ultime contradiction, après plus de quatre années de discours changeants.

« Je commençais à être vraiment inquiet ! », admet Michael McLaughlin. A Strabane, ville d’Irlande du Nord située sur la frontière avec la République d’Irlande et qui fut un temps la plus bombardée d’Europe par rapport à sa taille, il se sentait en première ligne. « Les communautés frontalières ont poussé un soupir collectif de soulagement à l’annonce de l’accord », explique cet employé du BTP. Le Brexit a bien failli déstabiliser la région, où le stress post-traumatique est encore prégnant, et où les locaux sont traumatisés par trois décennies de guerre civile.