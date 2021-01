«La marque Wanty est passée dans une autre dimension»

Partenaire historique du projet de Jean-François Bourlart, présente dans la dénomination de l’équipe depuis 2013, la société wallonne Wanty est intimement liée à l’évolution de la formation. Et qu’importe si, pour le passage dans la catégorie reine, la particule « Wanty » ne brille plus en tête de patronyme. « Nous ne sommes peut-être plus le premier sponsor mais nous sommes le partenaire historique », explique Christophe Wanty, l’administrateur délégué de la société éponyme, qui a laissé la première place à Intermaché dans la terminologie mais n’a, en rien, retiré la confiance et les investissements dans le projet cycliste. « Si vous me demandez si je préfère être premier sponsor en continentale pro ou deuxième en WorldTour, je pense que vous connaissez ma réponse », s’amuse-t-il, badin. « L’équipe poursuit son évolution, ce qui nécessite un budget supplémentaire et, de facto, l’arrivée d’un nouveau partenaire à partir du moment où notre investissement financier reste le même.