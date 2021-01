Faut-il s’inquiéter du retour massif des vacanciers? La réponse d’Yves Van Laethem

Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus était l’invité du journal télévisé de 19h de RTL-TVi.

Interrogé sur le retour des Belges depuis une zone rouge et la crainte d’une reprise de l’épidémie, Yves Van Laethem déclare : « Par définition, le retour à l’école, au travail ou dans la société est un petit bouillon de culture. L’importance est le nombre de semence qu’on a mis sur le terrain. S’il n’y a pas eu trop d’erreurs, trop de choses qui ne pouvaient pas être faites et qui l’ont été, alors on ne devrait pas avoir trop de problème ».