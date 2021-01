Seria A: la Juventus bat Udinese grâce à un doublé de Ronaldo qui dépasse Pelé (vidéos)

Le Portugais a inscrit le 758e but de sa carrière. Il devient le deuxième meilleur buteur de toute l'histoire du football professionnel derrière Romario (772).

La Juventus a battu Udinese 4 buts à 1 dimanche lors de la 15e journée du championnat d’Italie de football. Cristiano Ronaldo a réalisé son sixième doublé de la saison en championnat. De quoi égaler puis dépasser Pelé avec 757 puis 758 buts au compteur.

Après un but annulé à Rodrigo De Paul suite à l’intervention du VAR pour une faute de main (14e), la Juventus prenait l’avantage grâce à CR7 (31e).

Ronaldo se transformait en passeur pour offrir à Federico Chiesa le ballon du deuxième but en début de seconde période (49e). Le VAR intervenait à nouveau trois minutes plus tard, pour faire annuler un but d’Aaron Ramsey. Puis la transversale repoussait une tête de Jens Stryger Larsen (57e).