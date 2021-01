Frank Vandenbroucke: «Il n’y aura pas d’assouplissements lors du Comité de concertation de vendredi»

Le ministre de la Santé a commenté l’évolution positive des chiffres relatifs à la pandémie de coronavirus en Belgique et a abordé le Comité de concertation de ce vendredi, ainsi que la campagne de vaccination.

Le Vice-premier ministre et ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a) - Photo News

Par U.S.

Frank Vandenbroucke était l’invité de la matinale Bel RTL. Le ministre de la Santé a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley sur l’évolution positive des chiffres relatifs à la pandémie de coronavirus en Belgique, sur le Comité de concertation de ce vendredi ainsi que sur la vaccination.

Le socialiste flamand a commenté les indicateurs de l’épidémie qui « vont dans le bon sens ». Le ministre de la Santé remercie à cet égard la population pour ses efforts et souligne même un « résultat excellent ». Mais pour Frank Vandenbroucke, « il y a encore tout un parcours à suivre. Vendredi prochain, il n’y aura pas d’assouplissement. On suivra les chiffres et, si la baisse continue, la perspective d’assouplissement s’ouvrira mais pas immédiatement », a-t-il indiqué.