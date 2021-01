Didier Lamkel Ze se présente au stade de l’Antwerp avec un maillot d’Anderlecht (photos)

Ecarté du noyau A de l’Antwerp depuis le mois d’octobre à cause de ses comportements, Didier Lamkel Ze met la pression au club anversois pour accélérer son départ depuis plusieurs semaines.

Le Camerounais aimerait ne veut plus rester et aimerait rejoindre la Grèce et le Panathinaïkos ou son ancien coach Laszlo Bölöni l’attend. Le talentueux attaquant n’a cessé de le rappeler sur les réseaux sociaux ces dernières semaines en postant des photos et des vidéos du club grec et de ses accolades avec le coach roumain.