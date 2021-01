Vaccination et effets secondaires: «Il n’y a pas d’accident à part des douleurs et un peu de syndromes grippaux», selon Yvon Englert

Yvon Englert était l’invité de la matinale de la Première. Le délégué général « Covid-19 » pour la partie francophone du pays et membre de la Task force vaccination a répondu aux questions de Thomas Gadisseux sur la campagne de vaccination contre le coronavirus, qui démarre réellement cette semaine en Belgique.

L’organisation est prête

L’ancien recteur de l’ULB se réjouit de l’adhésion croissante de la population à la vaccination contre le coronavirus. En effet, selon le dernier sondage de Sciensano, « il y a une croissance de plus 10%, donc ils étaient à 49% et ils dépassent maintenant 60% d’adhésion (de gens) disant je suis prêt à me faire vacciner tout de suite, dans la population générale et l’organisation est prête, je pense, à faire face dans les semaines qui viennent ».