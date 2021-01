«Un environnement stérile», «Terrible»: les stades vides en Bundesliga dépriment la direction de Dortmund

Hans-Joachim Watzke, le CEO du Borussia Dortmund, a de plus en plus de mal avec les tribunes désespérément vides en Bundesliga.

Le patron du club allemand d’Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard accepte que le football doit se jouer à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus mais estime qu’il a perdu son âme.

« L’ambiance me rend chaque mois encore plus déprimé », a-t-il déclaré lundi dans les colonnes du Kicker. « Nous sommes dans un environnement stérile, assis avec des masques et en respectant nos distances. C’est terrible. »

Si un nombre limité de fans a un temps été admis quand les chiffres s’amélioraient, les stades sont à nouveau vides. « Quand nous avons eu 10.000 spectateurs à domicile contre le Borussia Mönchengladbach et Fribourg, j’en ai eu les larmes aux yeux de joie », a reconnu Watzke.