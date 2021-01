Wallonie, année base zéro

On laissera le lecteur juge pour tout le reste, mais en matière de calendrier, les Wallonnes et les Wallons sont comme tous les citoyens de ce pays et du monde : ils aspirent à voir s’éloigner cette funeste année 2020 et croisent les doigts pour que le millésime qui débute soit celui du renouveau ou en tout cas d’un nouveau départ pour un monde d’après-covid.

D’un point de vue politique, c’est en tout cas l’engagement pris par le gouvernement régional qui s’active sur un chantier présenté comme essentiel : le plan « Get Up Wallonia ! ». Près d’un an après les premiers soubresauts de la crise, il n’est pas trop tard, mais il est grand temps de passer à l’acte.