Dakar : Nasser Al-Attiyah s’impose dans la 2e étape, Stéphane Peterhansel en tête du général (vidéos)

Seulement dixième dimanche, Al-Attiyah n’a pas manqué son coup lundi, ralliant l’arrivée avec respectivement 2:35 et 9:17 d’avance sur ’Monsieur Dakar’ et Sainz, vainqueur sortant. «On a attaqué à fond et tout a bien marché. Nous n’avons pas fait une seule erreur du début à la fin, Mathieu (Baumel, son copilote, ndlr) a fait un super boulot, on peut être heureux. C’est un bon début de rallye», a dit le triple vainqueur de l’épreuve à l’arrivée.

Peterhansel a lui profité de cette marge de près de 7 minutes sur son équipier pour lui ravir la première place au général, où il possède désormais un matelas de 6:37 sur l’Espagnol. Al-Attiyah complète le podium provisoire à 9:14.