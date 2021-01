Jumbo souhaite ouvrir 10 magasins en Flandre cette année

La chaîne néerlandaise de supermarchés Jumbo veut plus que doubler sa présence en Belgique cette année. Huit magasins ont déjà été ouverts et le groupe prévoit d'en inaugurer 10 de plus en 2021, a-t-il fait savoir lundi. Ces dix ouvertures sont prévues en Flandre.

Jumbo a fait ses débuts en Belgique en novembre 2019 à Pelt (Limbourg) et a ouvert son huitième magasin mi-décembre 2020 à Beveren (Flandre orientale). L'an dernier, le chiffre d'affaires est resté "assez solide" malgré un ralentissement dans l'ouverture de magasins à cause de la crise sanitaire. Le groupe misait sur l'ouverture de 12 à 15 grandes surfaces en 2020.

L'ambition reste d'installer à terme une centaine de magasins en Belgique. La Wallonie et Bruxelles ne sont pas à l'ordre du jour cette année. Jumbo entend développer son réseau de magasins progressivement, a fait savoir une porte-parole.

L'extension en Belgique se fera donc dans différentes provinces du nord du pays. Outre le Limbourg (Bree et Heusden) et la Flandre orientale (Renaix), la chaîne fera ses premiers pas en Flandre occidentale (Kuurne et Zedelgem). Les autres implantations seront communiquées plus tard.