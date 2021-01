Alexandre Grosjean, le directeur général des Rouches: «Franky Vercauteren n’avait pas l’ADN du Standard, Mbaye Leye bien»

La trêve hivernale fut courte, mais intense du côté de Sclessin. Exit Philippe Montanier, donc. Et bienvenue à Mbaye Leye qui reprend l’équipe première en mains. Ce lundi, alors que le Sénégalais a fait connaissance avec le groupe, il a aussi été présenté officiellement à la presse.

Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard, s’est exprimé au sujet du nouveau mentor des Rouches. « Je vous avais dit, il y a huit jours, que nous allions nous mettre à la recherche d’un coach. Le choix a été posé de manière collégiale entre les membres de la direction », explique-t-il. « Mbaye est un ancien de la maison. À la fois comme joueur, mais aussi comme coach adjoint. J’ai pu, ici et là, des supputations sur le futur coach. Nous avons dressé une short-list et deux noms s’étaient dégagés : Francky Vercauteren et Mbaye Leye. »