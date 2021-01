Un joueur du Standard absent de l’entraînement ce lundi: il est positif au Covid… parce qu’il a quitté le pays sans l’autorisation du club!

Un joueur manquait à l’appel ce lundi pour la reprise des entraînements au Standard : Kostas Laifis. Le défenseur a été contrôlé positif au Covid-19 à Chypre, où il s’était rendu pour assister sa femme enceinte. Un voyage réalisé sans l’autorisation du club. « C’est quelque chose que nous n’approuvons pas » a commenté Alexandre Grosjean, le directeur général du club liégeois.

Kostas Laifis et sa compagne doivent désormais observer une période de quarantaine de 14 jours à Chypre, mais il est possible que le joueur puisse revenir plus tôt si de nouveaux tests sont effectués. Sa présence contre Waasland-Beveren semble toutefois compromise.