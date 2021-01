Mbaye Leye s’exprime pour la première fois en tant qu’entraîneur du Standard: «Je veux que les supporters soient fiers de nous, même dans la défaite»

L’ancien buteur est revenu sur sa nomination au poste d’entraîneur. « Je suis honoré et heureux de revenir ici après avoir connu ce club en tant que joueur et entraîneur adjoint. C’est un plaisir d’être dans ce grand club. La confiance que le président, Alex (Grosjean), Benja (Nicaise) et Michel (Preud’homme) est très importante pour moi. Mon but est de faire sortir le Standard de cette situation car le club doit avoir des ambitions. Mon rôle est bien défini, toutes les décisions sportives seront prises par moi. Nous n’avons pas beaucoup de temps et le mois de janvier est très important. »