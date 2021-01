Messi, Ramos, Modric, Alaba, Di Maria…: voici l’équipe-type des joueurs en fin de contrat dans six mois

Depuis ce vendredi, des dizaines de joueurs, toujours sous contrat mais dont le bail se terminera en juin, sont libres de s’engager où ils le veulent en vue de la saison prochaine. Et pas des moindres, la preuve avec cette équipe à 448 millions d’euros (leur valeur sur le site spécialisé Transfermarkt), emmenée par Angel Di Maria, Sergio Ramos, David Alaba, Luka Modric, Sergio Aguero et, bien sûr, Lionel Messi. L’Argentin, qui avait manifesté ses envies de départ l’été dernier, sera… gratuit, ou presque, son plantureux salaire, évalué à plus de soixante millions d’euros par an, risquant de faire peur à la plupart des clubs européens. La Pulga quittera-t-elle le Barça, vingt-et-un ans après y avoir intégré le centre de formation ? La fracture entre le numéro 10 catalan et son club semble, en tout cas, profonde et deux clubs se profilent pour l’engager, jouant sur la fibre sportive mais aussi émotionnelle.