Manchester City relancé dans la course au titre en Premier League: «On va tout donner», avoue De Bruyne

Manchester City l’a emporté sans forcer dimanche face à Chelsea lors de la 17e journée de Premier League (1-3). Kevin De Bruyne a délivré sa 8e passe décisive et marqué pour la 3e fois de la saison.

Au classement, Man City remonte à la 5e place avec 29 points mais ne compte que 15 matches contre 16 pour les co-leaders, Liverpool et Manchester United (33 points).

« Nous avons déjà montré lors des saisons précédentes que nous étions prêts à nous battre mentalement et physiquement. En fin de saison, on verra ce qui se sera passé. Car ce qui est certain, c’est que nous allons tout donner, jusqu’à la dernière seconde », a déclaré De Bruyne au terme des débats.