Dès ce lundi, bpost émet un nouveau timbre poste sous le thème « ensemble, plus forts » à la suite de la crise du covid. « Pour renforcer encore la solidarité, bpost fera don d’une partie des bénéfices à la Fondation Roi Baudouin, et plus particulièrement à son Fonds pour des Soins solidaires. Ce Fonds soutient des projets en résidences de soins et en institutions générales et psychiatriques » indique l’entreprise dans un communiqué.