La fusion de PSA avec Fiat-Chrysler (FCA) pour créer le groupe Stellantis sera effective le samedi 16 janvier, ont indiqué lundi les groupes français et italo-américain.

"A suite de l'approbation des actionnaires ce jour et de l'obtention des dernières autorisations réglementaires au cours du mois dernier, (...) FCA et Groupe PSA prévoient de finaliser leur rapprochement le samedi 16 janvier 2021", ont précisé PSA et FCA dans un communiqué commun.